Миколенко стал лучшим игроком 25 тура УПЛ
Футболист отметился результативными действиями в матче с Александрией.
Защитник Динамо Киев Виталий Миколенко стал лучшим игроком 25 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Экспертная комиссия высоко оценила игру футболиста в матче против Александрии (5:1), где он забил один гол.
В голосовании Миколенко опередил вингера Шахтера Марлоса и одноклубника Виталия Буяльского.
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