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Миколенко стал лучшим игроком 25 тура УПЛ

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Футболист отметился результативными действиями в матче с Александрией.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
УПЛ

Защитник Динамо Киев Виталий Миколенко стал лучшим игроком 25 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Экспертная комиссия высоко оценила игру футболиста в матче против Александрии (5:1), где он забил один гол.

В голосовании Миколенко опередил вингера Шахтера Марлоса и одноклубника Виталия Буяльского.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Александрия.

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Теги: футбол, Виталий Миколенко, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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Комментариев (1)
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ANDREICH    08.06.2020, 13:11
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ANDREICH
миколаєнка в тренери Динамо
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