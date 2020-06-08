Миколенко стал лучшим игроком 25 тура УПЛ

Футболист отметился результативными действиями в матче с Александрией.

Защитник Динамо Киев Виталий Миколенко стал лучшим игроком 25 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Экспертная комиссия высоко оценила игру футболиста в матче против Александрии (5:1), где он забил один гол.

В голосовании Миколенко опередил вингера Шахтера Марлоса и одноклубника Виталия Буяльского.

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