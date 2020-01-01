Тренер Львова: Судьи даже не стоят моего внимания

Специалист раскритиковал работу арбитров в матче с Днепром-1.

Главный тренер Львова Егише Меликян прокомментировал поражение от Днепра-1 (1:2) в рамках 25 тура чемпионата Украины.

“Футбол - эмоциональный вид спорта, поэтому это нормально, когда есть эмоции. Когда эмоции переходят границу к агрессии, есть какие-то причины. Мы профессионалы и понимаем, что могут быть эмоции. Если их больше, значит, кто-то виноват в том, что не выдерживают нервы. В матче виновными были не Днепр-1 и не Львов. Судьи провоцировали все это. Я удивляюсь. Но судьи тоже не виновны. Виновными есть те, кто их не наказывает.

Они судят, как хотят. Раскрывают крылья, и летят, в какую сторону хотят. Они портят все это. Я в шоке. Смотрел повтор - это смешно. Но пусть, оставим это, не хочу говорить об этом. Эти судьи даже не стоят моего внимания. Поздравляю Днепр-1. Их футболисты оставили силы на поле, боролись, взяли три очка. Не скажу, что заслуженные. Они боролись со своей стороны, мы со своей. Эмоции, я все понимаю. Никаких обид нет. Между нами все нормально. Это футбол.

“Чемпионат продолжается. Но я уверен, что мы давили на слабое место соперника, и наш план сработал. Тактика работала. Были моменты, когда пошел спад физически, и мы сели в оборону слишком низко. Мы не хотели этого. Сказался тяжелый путь, усталость“, - цитирует специалиста официальный сайт Днепра-1.

Смотрите также видео голов и обзор матча Львов - Днепр-1.