Беседин - о враче Динамо: Этот человек отнял у меня год

Футболист не хочет видеть Леонида Миронова.

Форвард киевского Динамо Артем Беседин рассказал о ситуации, из-за которой он получил год дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

“Мы выезжали на матч. Перед этим нас еще и обокрали в гостинице, у доктора Миронова тоже украли, еще у вратаря курточку с паспортом и документами.

Мы ехали на матч, у меня заболела голова в автобусе. Попросил у доктора таблетку, он мне дал. Перепутал таблетки и дал мне свою от головы. Они там похожи. А ему эту таблетку прописал какой-то доктор после операции на спине.

Видимо, он перенервничал на фоне того, что у него украли пачку документов. Наверное, он думал не о том, что надо. Считаю, таких людей, которые уже немолодые, не полностью здоровы, что-то болит там, их просто нельзя подпускать к команде. Они враги для футболистов.

Произошло роковое стечение обстоятельств, которое привело к этому. Бог с ним, время прошло, когда я злился, обижался, где-то эмоции свои выхлестывал. Много переосмыслил, взял себя в руки, каждый день работаю.

Я ему уже мягко сказал, чтобы я его не видел в своей жизни. Чтобы он, мягко говоря, на глаза мне не попадался. И все. Я занимался любимым делом, а этот человек отнял у меня год, это грубо говоря.

Конечно, обиды определенные есть. Но что я ему сделаю? Он уже не молод. Что ему, лещей надаю? Бить его за это? Или еще что? Хотя на самом деле есть за что“, - рассказал футболист в эфире программы Профутбол.

Напомним, Напомним, Артем Беседин провалил допинг-тест после матча с Мальме в рамках Лиги Европы Он будет вне футбола до 19 декабря 2020 года.