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Павелко: Мы утвердили решение о расширении УПЛ

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Функционер отметил, что это неизменное решение.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о расширении чемпионата Украины.

“Мы утвердили решение о постепенном увеличении участников Премьер-лиги до 16 клубов. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, постигшие нас в этом году, это решение неизменное.

Мы планируем доиграть сезон, а не закончить его досрочно, как в некоторых странах“, - приводит слова функционера официальный сайт УАФ.

Напомним, в следующей кампании в высшем украинском дивизионе должно быть 14 клубов, а через сезон - 16.

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Теги: футбол, Андрей Павелко, УАФ, чемпионат Украины, УПЛ
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