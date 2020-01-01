Павелко: Мы утвердили решение о расширении УПЛ

Функционер отметил, что это неизменное решение.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о расширении чемпионата Украины.

“Мы утвердили решение о постепенном увеличении участников Премьер-лиги до 16 клубов. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, постигшие нас в этом году, это решение неизменное.

Мы планируем доиграть сезон, а не закончить его досрочно, как в некоторых странах“, - приводит слова функционера официальный сайт УАФ.

Напомним, в следующей кампании в высшем украинском дивизионе должно быть 14 клубов, а через сезон - 16.