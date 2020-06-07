Шевченко: Рад остаться в сборной Украины

Наставник рассказал, когда команда планирует собраться.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о продолжении сотрудничества с национальной командой.

“У нас уже все давно было оговорено. Когда закончится контракт, мы договорились с УАФ о продлении. Думаю, это логичное решение как для тренерского штаба, меня, так и для УАФ. Рад оставаться, работать здесь. У нас есть все договоренности, которые автоматически вступают, когда подпишем новый контракт на 2,5 года. Ребята будут довольны, что мы остались. Ну это шутка.

Накануне наставник посетил матч чемпионата Украины между Шахтером и Десной.

“После матча получилось поехать проведать своих родственников. Очень рад, что футбол наконец-то вернулся. У нас появилась возможность посетить военный госпиталь и прогуляться по Киеву, пообщаться“.

Также Шевченко рассказал о планах на будущее.

“Есть незаконченный турнир, к нему надо очень хорошо подготовиться, кроме того, стартует Лига наций и квалификация на чемпионат мира. Жаль, что сложилась такая ситуация с коронавирусом. При самом лучшем сценарии команда соберется в сентябре, сыграет первые матчи Лиги наций. Мы не виделись с игроками уже 9-10 месяцев, хотелось бы иметь больше времени на общение и работу с командой“, - заявил специалист в интервью Великому футболу.

Напомним, ранее стало известно, что Шевченко подпишет новый контракт с УАФ.