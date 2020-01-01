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Михайленко: Последние минуты в матче со Львовом были нервными

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Специалист назвал ошибки своих подопечных.
Дмитрий Михайленко
Дмитрий Михайленко
ФК Днепр-1

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал победу над Львовом (2:1) в рамках 25 тура чемпионата Украины.

“Сам выезд оказался намного легче, чем игра. У нас не получалось быстро играть в первом тайме, быстро менять фланги. Это основная причина, из-за чего мы теряли мяч, не успевая развернуть игру. В результате создали недостаточно моментов в первом тайме.

Во втором действовали лучше, но тоже отрезками. Если говорить в целом о второй тайм, концовку следует проводить увереннее. Когда команда всеми силами идет вперед, мы, имея такое количество быстрых игроков, должны за десять минут провести хотя бы какую-то качественную быструю атаку.

К сожалению, это не удалось, и, как следствие, последние минуты были нервными“, - цитирует Михайленко официальный сайт Днепра-1.

Смотрите также видео голов и обзор матча Львов - Днепр-1.

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Теги: футбол, Днепр-1, Дмитрий Михайленко, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: www.scdnipro1.com.ua

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