Михайленко: Последние минуты в матче со Львовом были нервными

Специалист назвал ошибки своих подопечных.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал победу над Львовом (2:1) в рамках 25 тура чемпионата Украины.

“Сам выезд оказался намного легче, чем игра. У нас не получалось быстро играть в первом тайме, быстро менять фланги. Это основная причина, из-за чего мы теряли мяч, не успевая развернуть игру. В результате создали недостаточно моментов в первом тайме.

Во втором действовали лучше, но тоже отрезками. Если говорить в целом о второй тайм, концовку следует проводить увереннее. Когда команда всеми силами идет вперед, мы, имея такое количество быстрых игроков, должны за десять минут провести хотя бы какую-то качественную быструю атаку.

К сожалению, это не удалось, и, как следствие, последние минуты были нервными“, - цитирует Михайленко официальный сайт Днепра-1.

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