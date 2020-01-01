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Шабанов: Против Александрии мы показали хорошую игру

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Футболист считает, что победа добавит команде уверенности.
Артем Шабанов
Артем Шабанов
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Киев Артем Шабанов прокомментировал победу над Александрией (5:1) в рамках 25 тура чемпионата Украины.

“Хорошо, что мы победили, поскольку в первой игре после карантина мы уступили, хотя и показали хорошую игру, особенно, в первом тайме. Во втором, считаю, нас уже не хватило. Победа добавит нам уверенности, и все будет хорошо.

У нас был неплохой соперник, Александрия - добротная команда, которая играла в этом сезоне в еврокубках и показывала неплохой футбол. Но у них было удаление на 60-й минуте, и они играли в меньшинстве, поэтому и такой крупный счет. Плюс, стало очень жарко, и было тяжело бегать. Также достаточно сильные команды Заря и Десна, по крайней мере, они показывают хорошую, стабильную игру.

Работа VAR при назначении одиннадцатиметровых? Да, в моменте, когда назначался пенальти в наши ворота. Он посмотрел видео и сказал, что наш игрок придерживал соперника. Если были наблюдатели VAR, и они оставили все три пенальти в силе, значит, это правильно“, - цитирует футболиста официальный сайт Динамо.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Александрия.

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Теги: футбол, Динамо, Артем Шабанов, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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