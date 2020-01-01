Днепр-1 сумел вырвать победу над Львовом

Гости на последних минутах встречи сумели забить важный гол.

В матче 25-го тура чемпионата Украины Днепр-1 не без проблем обыграл Львов.

В первом тайме команды обменялись голами, и практически до самого конца поединка счет был равным, однако Алексей Хобленко на 87-й минуте поединка сумел вывести Днепр-1 вперед.

Таким образом, команда Михайленко укрепила свои позиции на вершине второй шестерки, а львовяне, в свою очередь, не смогли сократить отставание от Мариуполя.

Львов - Днепр-1 1:2

Голы: Шина, 31 - Цуриков, 42, Хобленко, 87

Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Клименчук, 76) - Жонатан (Приймак, 77) - Татарков, Яковелли (Богунов, 64), Шина (Ходаковский, 89), Бопесу - Велвес (Ныч, 64)

Днепр-1: Юрчук - Адамюк, Лопыренок, Логинов, Цуриков - Когут (Назаренко, 73), Кравченко - Тейлор (Коркишко, 73), Ди Франко (Вакулко, 59), Булеца (Чичиков, 88) - Супряга (Хобленко, 58)

Предупреждения: Бопесу, Богунов - Лопыренок, Тейлор