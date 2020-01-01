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Шаран - о поражении в матче с Динамо: Мы надеялись на другой результат

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Специалист отметил, что было тяжело противостоять сопернику, играя вдесятером.
Владимир Шаран
Владимир Шаран
ФК Динамо Киев

Главный тренер Александрии Владимир Шаран высказался о поражении своих подопечных в противостоянии с киевским Динамо (1:5).

“Мы надеялись на другой результат. Ехали в Киев, чтобы показать, в первую очередь, хорошую игру, а также добиться положительного результата. Но, к сожалению, только после того, как пропустили два мяча с одиннадцатиметровых, ребята начали выполнять то, чего мы требовали от них. Играли действительно неплохо, могли даже сравнять счет еще в первом тайме.

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Второй тайм также начали неплохо, прессинговали соперника уже на чужой половине поля, но удаление сыграло свою роль. Поэтому и такой счет - вдесятером команда не справилась со свежими игроками, вышедшие на замену в Динамо.

Этот результат для нас, конечно, негативный, но были моменты, которые нам помогут в следующее воскресенье в матче с Десной. Поэтому мы поблагодарили ребят за сегодняшнюю игру и готовимся к следующему поединку“, - цитирует Шарана официальный сайт Динамо.

Также специалист поделился мнением о нарушениях, пенальти и одном удалении, которые были в этом поединке.

“Я вообще грубости не увидел сегодня, причем со стороны обеих команд. Так трактовал события на поле арбитр Виталий Романов, и, по моему мнению, его решения были правильными - не давал футболистам переходить на грубость. Была жесткая игра, но не грубая.

А нарушения - это индивидуальные ошибки игроков, где-то не успевали, где-то кто-то хитрее был в штрафной. Что и привело к трем пенальти. По удалению, то Каспарс - опытный игрок, но допустил ошибку. Что уж тут поделаешь - это футбол, бывает“, - отметил наставник.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Александрия.

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Теги: Владимир Шаран, Александрия, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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