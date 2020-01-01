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Михайличенко: Рад, что нам удалось реализовать многие моменты

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Наставник доволен, что его подопечные не стремились удерживать счет, а шли вперед и пытались создавать моменты.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко подвел итоги победного матча против Александрии (5:1) в рамках 25-го тура УПЛ.

"После того, как счет стал 2:0, мы, на мой взгляд, немного отпустили ход поединка, тем самым позволив сопернику вернуться в игру. Этого не нужно было делать - наоборот, необходимо было продолжать действовать в той же манере, не давать шансов Александрии, поскольку это команда волевая и с характером. Это надо было учитывать.

Во втором тайме мы продолжали по возможности действовать на тех же скоростях, и когда получили большинство, я очень рад, что ребята не остановились, не стали играть на удержание счета, несмотря на жаркую погоду, продолжали идти вперед, создавать моменты и, пускай не все, но многие удалось реализовать.

К тому, что у всех команд одинаковая проблема, нет игрового ритма, и входить в него очень тяжело, так еще и сегодняшняя погода добавила сложности, если так можно сказать.

И, конечно же, удаление поставило гостей в затруднительное положение, мы же продолжали играть в свой футбол и достигли того преимущества, которое нам необходимо было. Рад, что нам удалось реализовать многие моменты, которые мы создали", - цитирует Михайличенко пресс-служба Динамо.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Динамо - Александрия.

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Теги: Алексей Михайличенко, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, Александрия, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
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