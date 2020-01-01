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Динамо - Александрия 5:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Киевляне не оставили сопернику ни единого шанса.

Динамо - Александрия: видео голов
Динамо - Александрия: видео голов
ФК Динамо Киев

В матче 25-го тура чемпионата Украины Динамо на своем поле разгромило Александрию со счетом 5:1.

Хозяева забили два гола в первом тайме встречи, а также пропустили с пенальти, однако во втором тайме “бело-синие“ без проблем отправили еще три мяча в ворота соперника и уверенно одержали победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Александрия:

Динамо - Александрия 5:1
Голы: Буяльский, 14, 83, Русин, 20 (пен.), Миколенко, 65, Де Пена, 81 - Гречишкин, 31 (пен.)

Динамо: Бойко - Кендзера (Бенито, 85), Кадири, Шабанов, Миколенко - Сидорчук - Цитаишвили (Караваев, 63), Андриевский (Де Пена, 62), Шепелев, Буяльский (Дуэлунд, 84) - Русин (Соль, 74).

Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко - Ковалец (Грицук, 70), Гречишкин, Банада (Гордиенко, 59) - Лучкевич, Ситало (Безбородько, 69), Третьяков (Шастал, 79).

Предупреждения: Сидорчук, Кадири, Шепелев, Андриевский - Дубра, Банада

Удаление: Каспарс Дубра (Александрия) (повторное предупреждение).

На 14-ой минуте Виталий Буяльский не забил пенальти (вратарь).

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Александрия, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, видео голов, обзор матча, чемпионат Украины
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