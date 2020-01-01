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Нигериец Бенито дебютировал за Динамо

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Бенито появился на поле на 85-й минуте поединка.
Бенито
Бенито
ФК Динамо Киев

Нигерийский нападающий Динамо Бенито дебютировал за первую команду киевского клуба в официальном матче.

21-летний футболист появился в поединке против Александрии - на 85-й минуте встречи он заменил Томаша Кендзеру. За отведенное время Бенито не отличился результативными действиями.

Бенито присоединился к “бело-синим“ в начале 2020 года на правах свободного агента. Последним клубом нигерийца был Тамбов.

Напомним, Динамо обыграло Александрию со счетом 5:1.

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Теги: Бенито, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, дебют
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