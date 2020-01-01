Нигериец Бенито дебютировал за Динамо

Бенито появился на поле на 85-й минуте поединка.

Нигерийский нападающий Динамо Бенито дебютировал за первую команду киевского клуба в официальном матче.

21-летний футболист появился в поединке против Александрии - на 85-й минуте встречи он заменил Томаша Кендзеру. За отведенное время Бенито не отличился результативными действиями.

Бенито присоединился к “бело-синим“ в начале 2020 года на правах свободного агента. Последним клубом нигерийца был Тамбов.

Напомним, Динамо обыграло Александрию со счетом 5:1.