Нигериец Бенито дебютировал за Динамо
Бенито появился на поле на 85-й минуте поединка.
Нигерийский нападающий Динамо Бенито дебютировал за первую команду киевского клуба в официальном матче.
21-летний футболист появился в поединке против Александрии - на 85-й минуте встречи он заменил Томаша Кендзеру. За отведенное время Бенито не отличился результативными действиями.
Бенито присоединился к “бело-синим“ в начале 2020 года на правах свободного агента. Последним клубом нигерийца был Тамбов.
Напомним, Динамо обыграло Александрию со счетом 5:1.
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