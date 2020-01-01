Динамо уничтожило Александрию

Подопечные Михайличенко добыли уверенную победу в очередном матче чемпионата Украины.

В матче 25-го тура чемпионата Украины киевское Динамо с крупным счетом одолело Александрию.

"Бело-синие" сумели пять раз поразить ворота соперника. Дубль себе в актив записал Виталий Буяльский, а еще по голу забили Назарий Русин, Виталий Миколенко и Карлос Де Пена.

Гости на это ответили только одним взятием ворот, который выполнил Дмитрий Гречишкин.

Отметим, что Динамо находится на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 49 очков, а Александрия расположилась на пятом месте, набрав 43 пункта.

Динамо - Александрия 5:1

Голы: Буяльский, 14, 83, Русин, 20 (пен.), Миколенко, 65, Де Пена, 81 - Гречишкин, 31 (пен.)

Динамо: Бойко - Кендзера (Бенито, 85), Кадири, Шабанов, Миколенко - Сидорчук - Цитаишвили (Караваев, 63), Андриевский (Де Пена, 62), Шепелев, Буяльский (Дуэлунд, 84) - Русин (Соль, 74).

Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко - Ковалец (Грицук, 70), Гречишкин, Банада (Гордиенко, 59) - Лучкевич, Ситало (Безбородько, 69), Третьяков (Шастал, 79).



Предупреждения: Сидорчук, Кадири, Шепелев, Андриевский - Дубра, Банада

Удаление: Каспарс Дубра (Александрия) (повторное предупреждение).

На 14-ой минуте Виталий Буяльский не забил пенальти (вратарь).