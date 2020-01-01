Олимпик - Мариуполь 2:2 видео голов и обзор матча УПЛ

Олимпик и Мариуполь не смогли выявить сильнейшего.

Олимпик - Мариуполь: видео голов ФК Олимпик

В матче 25-го тура чемпионата Украины Олимпик и Мариуполь сыграли вничью - 2:2.

За хозяев голы забивали Виталий Балашов и Андрей Кравчук, а за гостей отличились Сергей Чоботенко и Алексей Кащук.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Олимпик - Мариуполь:

Олимпик - Мариуполь 2:2

Голы: Балашов, 16, Кравчук, 82 - Чоботенко, 35, Кащук, 85

Олимпик: Кичак - Н. Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко - Цымбалюк - Балашов (Баланюк, 75), Романовский (Кравчук, 64), Политыло, Тейшейра (Е. Пасич, 64) - Шахаб (Ксенз, 86).

Мариуполь: Гальчук - Чоботенко, Быков, Дава - Кирюханцев (Тищенко, 77), Федорчук (Кащук, 76), Игнатенко, Мишнев, Горбунов (Корниенко, 57) - Кулаков (Фомин, 64), Топалов (Чурко, 64).

Предупреждения: Зотько, Шахаб - Федорчук, Чоботенко.