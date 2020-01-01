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И.о. главного тренера Олимпика раскритиковал судейство в матче с Мариуполем

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Климовский недоволен тем, что арбитр не поставил пенальти в ворота соперника.
Игорь Климовский
Игорь Климовский
ФК Олимпик

Исполняющий обязанности главного тренера Олимпика Игорь Климовский высказался по поводу работы судей в матче 25-го тура УПЛ против Мариуполя.

"Мне понравилась игра в исполнении нашей команды. Мы забили быстрый гол, могли развить свое преимущество, но судья, почему-то, не поставил пенальти, когда мяч попал в руку игроку Мариуполя. На мой взгляд, в том эпизоде был очевидный одиннадцатиметровый.

При этом мы пропустили необязательный гол со стандарта, и первая половина игры закончилась вничью. В перерыве мы поговорили с ребятами, вышли на второй тайм с правильным настроем. Практически весь тайм владели инициативой, создавали моменты, забили гол.

Не использовали еще два выхода один в один с вратарем. Опять ошиблись при стандартном положении - 2:2. Не будем забивать - не будем выигрывать. Я доволен тем, как выглядела сегодня наша команда, но, считаю, что мы упустили победу", - цитирует Климовского официальный сайт Олимпика.

Напомним, Олимпик и Мариуполь сыграли вничью (2:2).

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Теги: Олимпик, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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