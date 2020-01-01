Официально: Шевченко подпишет новый контракт с УАФ

Специалист продолжит свою работу на посту главного тренера сборной Украины.

Сегодня, 7 июня, состоялось заседание Исполкома УАФ, на котором, помимо прочих вопросов, обсуждалось будущее Андрея Шевченко в сборной Украины.

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По словам наставника нашей национальной команды, УАФ позволило ему остаться у руля сборной еще на 2,5 года. Сейчас Шевченко займется изучением предложенного ему контракта и в ближайшее время подпишет соглашение.

Таким образом, украинец будет работать с командой до чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Отметим, что Шевченко занял пост главного тренера Украины летом 2016 года. За время своей работы специалист вывел команду в элитный дивизион Лиги наций, а также в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, который перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Нынешнее соглашение Шевченко с УАФ рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Канаде начали выпускать пиво в честь Андрея Шевченко.