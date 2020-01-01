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Олимпик и Мариуполь сыграли вничью

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Завершился матч 25-го тура чемпионата Украины.
Олимпик и Мариуполь разошлись миром
Олимпик и Мариуполь разошлись миром
ФК Мариуполь

В матче 25-го тура УПЛ донецкий Олимпик в Киеве принимал Мариуполь. Команды не сумели выявить сильнейшего, забив по два гола в ворота друг друга.

На 16-й минуте поединка Виталий Балашов вывел свою команду вперед, однако уже через 20 минут Сергей Чоботенко пробил точно под ближнюю штангу и восстановил паритет.

Под занавес встречи Олимпик вновь вышел вперед, но сохранить преимущество не смогла и пропустила. Таким образом, Мариуполь вырвал ничью.

На данный момент Олимпик имеет в своем активе 20 очков и располагается на 11-м месте, а Мариуполь находится на 8-й позиции с 26-ю пунктами.

Олимпик - Мариуполь 2:2
Голы: Балашов, 16, Кравчук, 82 - Чоботенко, 35, Кащук, 85

Олимпик: Кичак - Н. Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко - Цымбалюк - Балашов (Баланюк, 75), Романовский (Кравчук, 64), Политыло, Тейшейра (Е. Пасич, 64) - Шахаб (Ксенз, 86).

Мариуполь: Гальчук - Чоботенко, Быков, Дава - Кирюханцев (Тищенко, 77), Федорчук (Кащук, 76), Игнатенко, Мишнев, Горбунов (Корниенко, 57) - Кулаков (Фомин, 64), Топалов (Чурко, 64).

Предупреждения: Зотько, Шахаб - Федорчук, Чоботенко.

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Теги: Олимпик, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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