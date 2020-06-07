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Шевченко заверил, что останется у руля сборной Украины

Комментариев: 9
Специалист отметил, что у него есть незавершенное дело с командой - чемпионат Европы.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не собирается в ближайшее время покидать свой пост в национальной команде.

"Я могу заверить, что остаюсь в сборной Украины. У меня с командой есть незавершенное дело - Евро-2021", - приводит слова Шевченко программа Профутбол в Twitter.

Отметим, что по информации СМИ специалист подпишет с УАФ новый контракт, рассчитанный на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко поддержал акцию против расизма.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, футбол, Украина
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Комментариев (9)
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pусский  (аноним)  07.06.2020, 16:11
Оценка:  -1
pусский
Укры у руля - всему писдец!
ЗаелоПластинку    07.06.2020, 16:16
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
за царя готовься отдавать голос. В последний раз. Еще детям будешь рассказывать про это ощущение. Они ведь голосовать уже никогда не попробуют
Жеральд    07.06.2020, 15:45
Оценка:  +1
Жеральд
Украина способна стать Чемпионами Европы.Молодежка стала Чемпионами мира,чем Национальная хуже?Вперед,Украина!Шевченко,сил, здоровья,побед во всех турнирах!!!!
PобинГуд    07.06.2020, 15:42
Оценка:  -23
PобинГуд
Шевченко?Это тот самый пинч который по указке Педи Потроха слил отборочные матчи чтобы мы не поехали в Рашу на ЧМ-2018?
ЗаелоПластинку    07.06.2020, 15:53
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Антибес, хватит врать. Он тогда команду только начал тренировать. То, что ты сливаешься, не значит, что все вокруг такие же самые.
ЗаелоПластинку    07.06.2020, 15:56
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Если еще не понял, то это тот, который с Украины, "Золотой мяч" получил в 2004. Не подскажешь, когда с россии последний раз получал хоть кто-то? Ты уже тогда родился, или еще нет?
Зyрбаган    07.06.2020, 15:26
Оценка:  -23
Зyрбаган
Всё-равно там нам ничего не светит.Максимум-выход из группы,да и то не факт.И Шева отлично это знает.Но ему то что,матчей нет-бабло капает...А это главное!
ЗаелоПластинку    07.06.2020, 15:35
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
При чем здесь Шева к вашей сборной? Шева - тренер украинской сборной (соседняя к тебе страна). А в украинской сборной шансы как раз есть, они ведь действующих чемпионов победили, это вам не русские методы - взятками "престиж" зарабатывать.
ЗаелоПластинку    07.06.2020, 15:37
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Ой, забыл еще об одном способе - допинг. Доставило, когда объявили о прохождении допинга в каком то чемпионате на россие, и на соревнования не пришло 80% участников. Заболели.
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