Шевченко заверил, что останется у руля сборной Украины

Специалист отметил, что у него есть незавершенное дело с командой - чемпионат Европы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не собирается в ближайшее время покидать свой пост в национальной команде.

"Я могу заверить, что остаюсь в сборной Украины. У меня с командой есть незавершенное дело - Евро-2021", - приводит слова Шевченко программа Профутбол в Twitter.

Отметим, что по информации СМИ специалист подпишет с УАФ новый контракт, рассчитанный на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко поддержал акцию против расизма.