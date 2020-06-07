Шевченко заверил, что останется у руля сборной Украины
Специалист отметил, что у него есть незавершенное дело с командой - чемпионат Европы.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не собирается в ближайшее время покидать свой пост в национальной команде.
"Я могу заверить, что остаюсь в сборной Украины. У меня с командой есть незавершенное дело - Евро-2021", - приводит слова Шевченко программа Профутбол в Twitter.
Отметим, что по информации СМИ специалист подпишет с УАФ новый контракт, рассчитанный на 2,5 года.
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко поддержал акцию против расизма.
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