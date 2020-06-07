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Бывший легионер Динамо: Сожалею, что не удалось подписать полноценный контракт с Лионом

Комментариев: 1
Руководство "бело-синих" требовало за футболиста шесть миллионов евро.
Пап Диакате
Пап Диакате
Getty Images

Экс-защитник Динамо Пап Диакате рассказал, как сорвался его переход в Лион.

“Я покинул Францию ради перехода в Динамо. Но там я был мало заметен. Когда ушел в аренду в Сент-Этьен, то моей целью стало восстановление внимания к себе, чтобы я мог снова играть.

Клод Пюэль тогда работал в Лионе и интересовался мной. В итоге я присоединился к команде на правах аренды. Мне бы хотелось, чтобы это был полноценный трансфер. Это сложнее всего.

Но я также понимал нежелание Лиона. У меня оставался год контракта, а Динамо требовало около шести миллионов евро. Это немного тормозило переход.

Я бы хотел, чтобы все прошло лучше. Единственное, о чем я сожалел, что это была аренда с правом выкупа, а не полноценный контракт“, - цитирует Диакате пресс-служба Лиона.

Напомним, Диакате представлял Динамо с 2007 по 2011 год.

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Теги: футбол, Динамо, Лион, Пап Диакате
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.06.2020, 13:47
Оценка:  0
гость
СУКА, ВОТ БОЛЬШЕ НЕТ У НАС НИКАКИХ ДЕЛ, КАК ОБСУЖДАТЬ ПРОБЛЕМЫ КАКОЙ-ТО МАРТЫШКИ!!!
КТО-НИБУДЬ, НАСТУПИТЕ ЕМУ НА ГОЛОВУ
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