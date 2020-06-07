Бывший легионер Динамо: Сожалею, что не удалось подписать полноценный контракт с Лионом

Руководство "бело-синих" требовало за футболиста шесть миллионов евро.

Экс-защитник Динамо Пап Диакате рассказал, как сорвался его переход в Лион.

“Я покинул Францию ради перехода в Динамо. Но там я был мало заметен. Когда ушел в аренду в Сент-Этьен, то моей целью стало восстановление внимания к себе, чтобы я мог снова играть.

Клод Пюэль тогда работал в Лионе и интересовался мной. В итоге я присоединился к команде на правах аренды. Мне бы хотелось, чтобы это был полноценный трансфер. Это сложнее всего.

Но я также понимал нежелание Лиона. У меня оставался год контракта, а Динамо требовало около шести миллионов евро. Это немного тормозило переход.

Я бы хотел, чтобы все прошло лучше. Единственное, о чем я сожалел, что это была аренда с правом выкупа, а не полноценный контракт“, - цитирует Диакате пресс-служба Лиона.

Напомним, Диакате представлял Динамо с 2007 по 2011 год.