Динамо - Александрия: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

Динамо и Александрия сыграют в рамках 25 тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Сегодня, 7 июня, Динамо и Александрия сыграют в рамках 25 тура чемпионата Украины. Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

По мнению букмекеров, фаворитами в данном противостоянии являются киевляне. Так, в компании bet365 принимают ставки на команду Михайличенко с коэффициентом 1.44, в то время как победу Александрии оценили в 6.00. На ничью здесь поставить с коэффициентом 4.20.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. На “бело-синих“ можно поставить с коэффициентом 1.47, а на триумф подопечных Шарана в 7.00. Ничью здесь оценили в 4.00.

Начало матча Динамо - Александрия запланировано на 17:00 по киевскому времени.