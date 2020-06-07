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Динамо - Александрия: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

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Динамо и Александрия сыграют в рамках 25 тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Динамо - Александрия: прогноз и ставки букмекеров
Динамо - Александрия: прогноз и ставки букмекеров
ФК Динамо Киев

Сегодня, 7 июня, Динамо и Александрия сыграют в рамках 25 тура чемпионата Украины. Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

По мнению букмекеров, фаворитами в данном противостоянии являются киевляне. Так, в компании bet365 принимают ставки на команду Михайличенко с коэффициентом 1.44, в то время как победу Александрии оценили в 6.00. На ничью здесь поставить с коэффициентом 4.20.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. На “бело-синих“ можно поставить с коэффициентом 1.47, а на триумф подопечных Шарана в 7.00. Ничью здесь оценили в 4.00.

Начало матча Динамо - Александрия запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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Теги: Динамо, Александрия, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, прогноз, ставки букмекеров, ставки на спорт, букмекеры
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zadneprohodchik    07.06.2020, 09:58
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