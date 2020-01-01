Скрипник: Мы рады победе над Колосом

Наставник луганчан лестно высказался в сторону соперника.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Колосом (1:0) в рамках 25 тура чемпионата Украины.

“Есть игры, в которых просто хочется иметь три очка. И мы сегодня их добились. Хочется легкости этих побед. Нас изучают, подстраиваются. Но мы играем в свою игру и выигрываем. Этой победе мы очень рады. Знали, что просто не будет.

Сегодня поднялась температура воздуха до 27 градусов. Несколько дней назад было всего 17. Для футболистов - это скачок, который повлиял на нашу игру. Я рад, что мы сыграли на ноль и выиграли.

Не то, чтобы мы забуксовали после красной карточки Колоса. Это просто реакция соперника. Им нужно было спасать игру. Они мобилизировались, пошли на длинные передачи. На угловые, на штрафные. Как-будто это их последний шанс. Если мы были бы на их месте, то играли точно так же.

Хочу сделать комплимент Колосу. Мы тоже от своей модели не отходим. Она позволяет нам выигрывать“, - цитирует специалиста пресс-служба луганской команды.

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