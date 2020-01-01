Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер - Десна 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Комментариев: 0
"Горняки" одержали непростую победу над соперником.

Шахтер - Десна: видео голов и обзор матча
Шахтер - Десна: видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

Шахтер обыграл Десну в рамках 25 тура чемпионата Украины. Дубль на счету полузащитника “горняков“ Марлоса.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Десна:

Шахтер - Десна 3:2
Голы: Фернандо, 4, Марлос, 25, 51 - Фаворов, 32 (пен.), Будковский, 88

Шахтер: Трубин - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко (Пихаленок, 74) - Марлос (Соломон, 74), Маркос Антонио, Алан Патрик (Коноплянка, 59), Тайсон (Тете, 74) - Фернандо (Мораес, 79).

Десна: Паст-  Фаворов, Тамм (Картушов, 66), Имереков, Мостовой - Огиря - Калитвинцев, Тотовицкий (Гитченко 46), Домбровский (Ермаков, 74), Кузик (Будковский, 74) - Филиппов (Хлебас, 86).

Предупреждения: Матвиенко, Маркос Антонио - Домбровский, Будковский

На 24-й минуте Марлос не забил пенальти (вратарь).

Поделись:
Теги: футбол, Шахтер, Десна, чемпионат Украины, УПЛ, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь