Заря - Колос 1:0 Видео гола и обзор матча чемпионата Украины
Единственный гол на счету Владислава Кабаева.
Заря минимально переиграла Колос в рамках 25 тура чемпионата Украины. Автором единственного гола стал Владислав Кабаев.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Заря - Колос:
Заря - Колос 1:0
Гол: Кабаев, 13
Заря: Василь - Тымчик (Каменюка, 76), Вернидуб (Цвек, 76), Чеберко, Абу Ханна - Иванисеня (Перович, 80) - Леднев (Хомченовский, 79), Юрченко, Кочергин - Кабаев, Громов (Лунев, 61)
Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Парамонов (Максименко, 46), Черноморец - Богданов, Милько (Костышин, 63) - Ильин (Бондаренко, 83), Смирный, Вильхамссон (Морозко, 66) - Лысенко (Кожушко, 46)
Предупреждения: Иванисеня, Леднев, Цвек - Вильхамссон, Гавриш, Смирный, Кожушко
Удаление: Кожушко, 65 (повторное предупреждение)
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