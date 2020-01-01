Дубль Марлоса помог Шахтеру одержать победу над Десной

"Горняки" добыли три очка в непростом поединке.

Шахтер обыграл Десну в рамках 25 тура чемпионата Украины. Хозяева забили дважды, но этого оказалось недостаточным для победы.

Дублем в составе “горняков“ отметился Марлос. Отметим, что на 24-й минуте поединка он не смог реализовать пенальти, который отбил Паст.

Шахтер - Десна 3:2

Голы: Фернандо, 4, Марлос, 25, 51 - Фаворов, 32 (пен.), Будковский, 88



Шахтер: Трубин - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко (Пихаленок, 74) - Марлос (Соломон, 74), Маркос Антонио, Алан Патрик (Коноплянка, 59), Тайсон (Тете, 74) - Фернандо (Мораес, 79).



Десна: Паст- Фаворов, Тамм (Картушов, 66), Имереков, Мостовой - Огиря - Калитвинцев, Тотовицкий (Гитченко 46), Домбровский (Ермаков, 74), Кузик (Будковский, 74) - Филиппов (Хлебас, 86).



Предупреждения: Матвиенко, Маркос Антонио - Домбровский, Будковский

На 24-й минуте Марлос не забил пенальти (вратарь).