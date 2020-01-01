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Дубль Марлоса помог Шахтеру одержать победу над Десной

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"Горняки" добыли три очка в непростом поединке.
Шахтер сильнее Десны
Шахтер сильнее Десны
ФК Шахтер Донецк

Шахтер обыграл Десну в рамках 25 тура чемпионата Украины. Хозяева забили дважды, но этого оказалось недостаточным для победы.

Дублем в составе “горняков“ отметился Марлос. Отметим, что на 24-й минуте поединка он не смог реализовать пенальти, который отбил Паст.

Шахтер - Десна 3:2
Голы: Фернандо, 4, Марлос, 25, 51 - Фаворов, 32 (пен.), Будковский, 88

Шахтер: Трубин - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко (Пихаленок, 74) - Марлос (Соломон, 74), Маркос Антонио, Алан Патрик (Коноплянка, 59), Тайсон (Тете, 74) - Фернандо (Мораес, 79).

Десна: Паст-  Фаворов, Тамм (Картушов, 66), Имереков, Мостовой - Огиря - Калитвинцев, Тотовицкий (Гитченко 46), Домбровский (Ермаков, 74), Кузик (Будковский, 74) - Филиппов (Хлебас, 86).

Предупреждения: Матвиенко, Маркос Антонио - Домбровский, Будковский

На 24-й минуте Марлос не забил пенальти (вратарь).

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Теги: футбол, Шахтер, Десна, чемпионат Украины, УПЛ
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