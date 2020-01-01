Голкипер Десны отбил пенальти второй раз подряд

Евгений Паст отбил удар Марлоса.

В рамках 25 тура чемпионата Украины Шахтер принимает Десну.

На 23-й минуте матча мяч попал в руку Андрею Мостовому, и арбитр назначил пенальти в ворота черниговской команды. Марлос реализовать одиннадцатиметровый не смог - Евгений Паст отразил удар.

Таким образом, голкипер отбил пенальти во втором туре подряд. В прошлом поединке против Колоса он также взял одиннадцатиметровый удар.

Отметим, что после первого тайма Шахтер выигрывает со счетом 2:1.