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Голкипер Десны отбил пенальти второй раз подряд

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Евгений Паст отбил удар Марлоса.
Евгений Паст
Евгений Паст
УПЛ

В рамках 25 тура чемпионата Украины Шахтер принимает Десну.

На 23-й минуте матча мяч попал в руку Андрею Мостовому, и арбитр назначил пенальти в ворота черниговской команды. Марлос реализовать одиннадцатиметровый не смог - Евгений Паст отразил удар.

Таким образом, голкипер отбил пенальти во втором туре подряд. В прошлом поединке против Колоса он также взял одиннадцатиметровый удар.

Отметим, что после первого тайма Шахтер выигрывает со счетом 2:1.

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Теги: футбол, Десна, Шахтер, чемпионат Украины, УПЛ, Евгений Паст
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