Голкипер Десны отбил пенальти второй раз подряд
Евгений Паст отбил удар Марлоса.
В рамках 25 тура чемпионата Украины Шахтер принимает Десну.
На 23-й минуте матча мяч попал в руку Андрею Мостовому, и арбитр назначил пенальти в ворота черниговской команды. Марлос реализовать одиннадцатиметровый не смог - Евгений Паст отразил удар.
Таким образом, голкипер отбил пенальти во втором туре подряд. В прошлом поединке против Колоса он также взял одиннадцатиметровый удар.
Отметим, что после первого тайма Шахтер выигрывает со счетом 2:1.
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