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Леднев: Чем больше конкуренция, тем интереснее играть в чемпионате

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Футболисту приятно, что его команда ведет борьбу за высокие места.
Богдан Леднев
Богдан Леднев
www.instagram.com/liedniev_bogdan_7_/

Полузащитник Зари Богдан Леднев прокомментировал борьбу за серебряные медали в чемпионате Украины.

“Приятно, что мы находимся в зоне борьбы. Чем больше конкуренция, тем чемпионат интереснее, тем интереснее в нем играть.

Борьба будет серьезной, и выстоит в ней сильнейший“, - цитирует Леднева телеканал Футбол.

Ранее Заря опровергла информацию о нарушении процедуры прохождения тестов на коронавирус.

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Теги: футбол, Богдан Леднев, чемпионат Украины, УПЛ, Заря
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