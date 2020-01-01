Леднев: Чем больше конкуренция, тем интереснее играть в чемпионате

Футболисту приятно, что его команда ведет борьбу за высокие места.

Полузащитник Зари Богдан Леднев прокомментировал борьбу за серебряные медали в чемпионате Украины.

“Приятно, что мы находимся в зоне борьбы. Чем больше конкуренция, тем чемпионат интереснее, тем интереснее в нем играть.

Борьба будет серьезной, и выстоит в ней сильнейший“, - цитирует Леднева телеканал Футбол.

Ранее Заря опровергла информацию о нарушении процедуры прохождения тестов на коронавирус.