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Заря опровергла информацию о нарушении процедуры прохождения тестов на коронавирус

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Луганчане пройдут очередное тестирование уже 9 июня.
Игроки Зари сдают тесты на коронавирус
Игроки Зари сдают тесты на коронавирус
ФК Заря

Заря прокомментировала информацию СМИ о том, что клуб не соблюдает процедуру прохождения тестов на коронавирус, из-за чего матч с Колосом может не состоятся.

“28 мая команда прошла первое тестирование на коронавирус, о чем имеются соответствующие документы. Согласно всем рекомендациям у команды есть две недели для прохождения следующего теста.

Однако футбольным клубом Заря было принято решение провести дополнительное тестирование в рамках экспресс-теста, о чем было сообщено на официальном сайте в четверг 4 июня. Соответствующие документы так же имеются в наличии.

Следующий ПЦР тест запланирован у нас во вторник, 9 июня, в рамках подготовки к игре с киевским Динамо.

Футбольный клуб Заря делает все, согласно рекомендациям МОЗ и своевременно проводит тестирование игроков для проведения футбольных матчей“, - сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Отметим, что матч Заря - Колос состоится сегодня, 6 июня, в 17:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Заря, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: zarya-lugansk.com

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