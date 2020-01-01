Шабанов: Все понимают, что Динамо должно только побеждать Александрию

Игрок назвал сильные стороны соперника.

Защитник Динамо Киев Артем Шабанов поделился ожиданием от матча против Александрии в рамках 25-го тура УПЛ.

“Александрия - неплохая команда, они демонстрируют силовой футбол. Обычно они играют за счет длинных передач. Главное не проиграть им в верховой борьбе и подборе мяча - тогда все будет хорошо.

Читай также: Шаран: Динамо не хватило на второй тайм с Шахтером

Буду стараться снова отличиться. Я центральный защитник, поэтому, наверное, самая реальная возможность для этого, когда буду подключаться на стандартные положения - угловые и штрафные удары.

Все понимают, что нам нужно только побеждать, чтобы выйти на второе место, поэтому все ребята будут настроены максимально серьезно и стремиться добыть только победу.

Ближе к игре мы с тренерами подробно разберем соперника, наставники подскажут, как действовать, поэтому все должно быть хорошо“, - отметил Шабанов.

Ранее Шабанов поделился мнением о борьбе за второе место в УПЛ.