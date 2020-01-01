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Шабанов: Все понимают, что Динамо должно только побеждать Александрию

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Игрок назвал сильные стороны соперника.
Артем Шабанов
Артем Шабанов
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Киев Артем Шабанов поделился ожиданием от матча против Александрии в рамках 25-го тура УПЛ.

“Александрия - неплохая команда, они демонстрируют силовой футбол. Обычно они играют за счет длинных передач. Главное не проиграть им в верховой борьбе и подборе мяча - тогда все будет хорошо.

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Буду стараться снова отличиться. Я центральный защитник, поэтому, наверное, самая реальная возможность для этого, когда буду подключаться на стандартные положения - угловые и штрафные удары.

Все понимают, что нам нужно только побеждать, чтобы выйти на второе место, поэтому все ребята будут настроены максимально серьезно и стремиться добыть только победу.  

Ближе к игре мы с тренерами подробно разберем соперника, наставники подскажут, как действовать, поэтому все должно быть хорошо“, - отметил Шабанов.

Ранее Шабанов поделился мнением о борьбе за второе место в УПЛ.

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Теги: Артем Шабанов, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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