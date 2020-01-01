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Шахтер - Десна: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

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Шахтер и Десна сыграют в рамках 25-го тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Шахтер - Десна: прогноз и ставки букмекеров
Шахтер - Десна: прогноз и ставки букмекеров
ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 6 июня, состоится поединок 25-го тура, в котором встретятся Шахтер и Десна. Матч состоится на НСК Олимпийском в Киеве.

По мнению букмекеров, в данном поединке фаворитом являются “горняки“. Так, в компании bet365 принимают ставки на победу Шахтера с коэффициентом 1.45, в то время как победу Десны оценили в 5.75. На ничью здесь поставить с коэффициентом 4.00.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. На донецкий клуб можно поставить с коэффициентом 1.47, а победу черниговского коллектива оценили в 7.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.00.

Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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Теги: Шахтер Донецк, Десна, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, прогноз, ставки букмекеров, ставки на спорт, букмекеры
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