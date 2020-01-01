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Шабанов - о борьбе за место в ЛЧ: Все начинается сначала

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Три команды претендуют на вторую позицию по итогам чемпионата Украины.
Артем Шабанов
Артем Шабанов
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Артем Шабанов поделился мнением о борьбе за второе место в чемпионате Украины.

“После матча с Шахтером и нашего поражения, конечно, осадок остался. Мы очень хотели победить, чтобы занять второе место и закрепиться на нем.

Сейчас у трех команд - Динамо, Зари и Десны одинаковое количество очков, поэтому вся борьба еще впереди, начинаем заново. Нужно побеждать Александрию и Зарю в ближайших матчах - это очень важно.

Думаю, к этим поединкам мы подойдем во всеоружии. Хорошо, что играть на Олимпийском, а не на другом стадионе, о чем ходили разговоры раньше. Это наш домашний стадион, и мы к нему привыкли“, - рассказал игрок пресс-службе “бело-синих“.

Напомним, что поединок Динамо - Александрия состоится завтра, 7 июня. Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию протокол проведения матчей в Украине.

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Теги: Артем Шабанов, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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