Стала известна судьба Шевченко в сборной Украины - СМИ

У специалиста заканчивается контракт летом этого года.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит работать с национальной командой, об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, Украинская ассоциация футбола проведет 7 июня во Львове конгресс, на котором наставник “сине-желтых“ Андрей Шевченко подпишет новый контракт.

Стороны подпишут соглашение на 2,5 года. Это означает, что Шевченко будет работать со сборной Украины до завершения чемпионата мира-2022 в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Действующий контракт тренера была рассчитан до конца Евро-2020, однако из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен.

Ранее сообщалось, что помощник Шевченко может покинуть сборную Украины.