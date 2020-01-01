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Официально: Клубы Первой лиги проголосовали за доигровку сезона согласно регламенту

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За возобновление сезона-2019/20 проголосовали шесть клубов из десяти присутствующих.
Клубы Первой лиги проголосовали за доигровку сезона согласно регламенту
Клубы Первой лиги проголосовали за доигровку сезона согласно регламенту
ФК Металлист 1925

В Киеве на стадионе Оболонь-Арена состоялся общий съезд представителей клубов Профессиональной футбольной лиги Украины, на котором была определена судьба нынешнего сезона Первой лиги.

По информации Football.ua, шесть из десяти клубов, которые явились на заседание, проголосовали за продолжение чемпионата согласно существующему регламенту при соблюдении всех необходимых медицинских норм.

За продолжение сезона проголосовали Ингулец, Металлист-1925, Агробизнес, Оболонь-Бровар, Черкащина и Металлург, а против выступили Кремень, Прикарпатье, Николаев и Черноморец. На заседание не явились представители Миная, Волыни, Руха, Авангарда, Балкан и Горняк-Спорта.

После завершения сезона две лучшие команды Второй лиги повысятся в классе, а два клуба, которые станут последними в турнирной таблице Первой лиги, сыграют плей-офф с третьими командами Второй лиги.

Также отмечается, что из Первой лиги в УПЛ поднимутся три лучшие команды по итогам сезона, в то же время из элитного дивизиона опустится в Первую лигу только одна команда. Со следующего сезона Первая лига будет расширена до 18 команд.

Окончательное решение о возобновлении сезона-2019/20 в Первой лиги примет исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.

Предлагаем вам также ознакомиться с протоколом проведения матчей в Украине.

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Теги: Первая лига Украины, футбол, Украина, Первая лига
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