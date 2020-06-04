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Маркос Антонио: Шахтеру всегда сложно добывает результат в матчах с Десной

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Хавбек считает, что команде придется сильно постараться, чтобы победить в матче.
Маркос Антонио
Маркос Антонио
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтер Маркос Антонио прокомментировал предстоящий матч 25-го тура чемпионата Украины против Десны.

"Уже тренируемся чуть больше двух недель, поэтому успели набрать физическую форму. Сейчас полная концентрация на следующей игре против Десны, на разборе команды, чтобы мы смогли победить.

Десна работает как и все, ради победы, ведь любая команда настроена побеждать. Шахтеру всегда сложно добывает результат в матчах с Десной, поэтому нужно действительно постараться, чтобы их одолеть", - рассказал футболист в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Шахтер Донецк - Десна Чернигов состоится 6 июня в 17:00 по киевскому времени. По решению команд, встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский, а номинальными хозяевами поля выступят "горняки".

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Теги: Маркос Антонио, Шахтер, Шахтер Донецк, Десна, Десна Чернигов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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