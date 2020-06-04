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Шаран: Динамо не хватило на второй тайм с Шахтером

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Наставник Александрии отметил, что сделал выводы относительно игры киевлян в преддверии их очного противостояния.
Владимир Шаран
Владимир Шаран
ФК Александрия

В предстоящем матче 25-го тура чемпионата Украины Александрия в гостях сыграет с киевским Динамо. Накануне противостояния наставник александрийцев Владимир Шаран поделился своими мыслями.

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"Динамо неплохо готово физически, но их не хватило на второй тайм с Шахтером. Однако нужно понимать, против какой команды они играли. Эта команда является лучшей в Украине и одной из лучших в Европе.

Для себя мы сделали выводы. Будем стараться противостоять Динамо так, чтобы достичь позитивного результата. Сейчас все находятся не в оптимальных кондициях, и Динамо - не исключение", - рассказал Шаран в комментарии программе Футбол NEWS.

Отметим, что матч Динамо Александрия состоится 7 июня в 17:00 по киевскому времени.

Ранее игрок Динамо Миккель Дуэлунд отметил, что Динамо не соответствует своему статусу.

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Теги: Александрия, Владимир Шаран, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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