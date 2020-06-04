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Попов: Мы успели восстановиться после матча с Шахтером

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Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку.
Денис Попов
Денис Попов
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Денис Попов рассказал о состоянии команды после поражения от Шахтера (1:3).

“Думаю, у нас в команде все профессионалы, так что за день-два после матча с Шахтером переварили поражение и мысленно уже настраиваются на следующую игру. В прошлом матче нам было тяжеловато, думаю, по игре было видно, что тайм мы играли хорошо, а потом сил стало меньше, возможно, это и сыграло свою роль в итоговом результате.

Думаю, с каждым матчем нам будет легче в физическом плане, а когда больше сил, можно себя проявить с лучшей стороны. Считаю, мы вполне успели восстановиться. Уверен, что будут силы, поскольку времени у нас было достаточно.

Хочу выразить большую благодарность болельщикам, которые поддержали нас во время заезда на стадион перед матчем с Шахтером. Это было настолько приятно, что мурашки бежали по коже. От всей души спасибо ребятам, за то, что в такое непростое время они все равно продолжают нас поддерживать.

После игры с донеччанами писали и много хорошего, и много плохого, но, думаю, настоящие болельщики все равно будут за нас болеть, в какой бы ситуации не находилась команда“, - отметил футболист в интервью официальному сайту клуба.

Ознакомьтесь также с расписанием матчей 26 и 27 туров УПЛ.

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Теги: футбол, Денис Попов, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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гость  (аноним)  04.06.2020, 20:10
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