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Цитаишвили: Я могу помочь Динамо на любой позиции

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Футболист признался, что ему не нравится наблюдать за матчами в качестве зрителя.
Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили оценил готовность команды к следующему матчу.

“Отлично, чувствуем себя хорошо. Восстановились после матча с Шахтером и к Александрии должны быть более готовы физически. Было мало времени для подготовки к встрече с “горняками“ и мы провели мало игр, чтобы набрать функциональную форму. Но сейчас все хорошо".

Футболист также признался, что готов играть на любой позиции.

"Думаю, у каждого игрока есть мотивация играть в первой команде. Это уже не дубль, это другой уровень, которому нужно соответствовать. Неприятно быть просто наблюдателем в моментах, когда “возят“ твою команду или тяжело кому-то из партнеров. Лучше помогать в обороне, чтобы ребята тоже чувствовали поддержку.

Почему на тренировке играл в защите? Некому было играть правого защитника, и я сказал, что могу сыграть. Не вижу в этом проблемы. Если случится такая ситуация, что нужно будет встать в ворота, я буду готов помочь команде. Не буду прятаться, могу помочь везде“, - отметил Цитаишвили в интервью официальному сайту клуба.

Ранее Цитаишвили высказался о матчах при пустых трибунах.

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Теги: футбол, Динамо, Георгий Цитаишвили, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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