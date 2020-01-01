Официально: Матч Львов - Днепр перенесен

Поединок состоится в другой день и в другом городе.

Матч 25-го тура чемпионата Украины между ПФК Львов и Днепром-1 перенесен, об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Поединок, который должен был состояться во Львове 6 июня, пройдет в воскресенье, 7 июня, в Днепре на Днепр-Арене.

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени. Отмечается, что ПФК Львов будет считаться номинальным хозяином поля.

Перенос матча связан со сложной эпидемиологической ситуацией во Львовской области.

Вашему вниманию расписание матчей 26 и 27 туров УПЛ.