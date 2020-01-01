"Подозрительные ногти": Сидорчук рассказал о встрече со своим кумиром

Украинец рассказал забавную историю встречи с любимым футболистом.

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук рассказал о своем футбольном кумире.

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“В сознательном возрасте, когда я начал смотреть футбол, мне очень нравился Стивен Джеррард, капитан и легенда Ливерпуля. Нравилось его поведение на поле и вне поля, у Стивена никогда не возникало проблем со СМИ, всегда были адекватные отношения с ними. Так что моим кумиром был Стивен Джеррард“, - рассказал полузащитник.

Также Сидорчук поделился забавной историей встречи с легендарным англичанином.

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“Был интересный случай, когда мы с семьей отдыхали в Дубае. Утром я стоял с женой на завтраке. Заказал яичницу и смотрел в пол.

А у футболистов есть отличительная черта - не совсем хорошие ногти на ногах. Вижу - у кого-то ногти такие же подозрительные, как у меня. Поднимаю глаза - а там стоит Стивен Джеррард. Вот это была встреча с ним, представляете.

Я - достаточно стеснительный, и даже не попросил с ним сфотографироваться. Но у нас с женой была годовщина свадьбы, и наши родители подошли к Джеррарду и взяли у него автограф - “Для Сергея и Ани“, - отметил Сергей.

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