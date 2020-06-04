Семин в третий раз может возглавить Динамо - СМИ
Руководство Динамо рассматривает возможность назначить российского специалиста Юрия Семина на пост главного тренера киевского клуба, об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.
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По информации источника, 73-летний наставник является одним из главных кандидатов на пост тренера “бело-синих“.
Отмечается, что все разногласия и недопонимания между Семиным и президентом Динамо Игорем Суркисом, которые привели к отставке российского специалиста из киевского клуба, остались в прошлом. Конфликтная ситуация между специалистами полностью забыта.
Напомним, что Семин дважды работал в киевском Динамо: с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 год. Последним местом работы наставника был московский Локомотив, с которым он выиграл РПЛ в 2018-м, а буквально месяц назад покинул российский клуб.
Ранее сообщалось, что Динамо может пригласить на место Михайличенко турецкого тренера.
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