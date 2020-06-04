Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Семин в третий раз может возглавить Динамо - СМИ

Комментариев: 1
Конфликт между тренером и президентом исчерпан.
Юрий Семин
Юрий Семин
Getty Images

Руководство Динамо рассматривает возможность назначить российского специалиста Юрия Семина на пост главного тренера киевского клуба, об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

Читай также: Локомотив мог подписать Милевского за 12 млн евро

По информации источника, 73-летний наставник является одним из главных кандидатов на пост тренера “бело-синих“.

Отмечается, что все разногласия и недопонимания между Семиным и президентом Динамо Игорем Суркисом, которые привели к отставке российского специалиста из киевского клуба, остались в прошлом. Конфликтная ситуация между специалистами полностью забыта.

Напомним, что Семин дважды работал в киевском Динамо: с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 год. Последним местом работы наставника был московский Локомотив, с которым он выиграл РПЛ в 2018-м, а буквально месяц назад покинул российский клуб.

Ранее сообщалось, что Динамо может пригласить на место Михайличенко турецкого тренера.

Поделись:
Теги: Юрий Семин, Динамо Киев, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
milan22    04.06.2020, 12:02
Оценка:  0
milan22
Так может тогда уже Маркевича? Раз Суркисы не обидчивые
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь