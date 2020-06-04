Дуэлунд: Динамо не соответствует своему статусу
Футболист Динамо Миккель Дуэлунд поделился мнением о нынешнем уровне киевского клуба.
“Динамо - ведущий клуб Украины с богатой историей и европейским именем. Мы стремимся вернуться в Лигу чемпионов. Сегодня Динамо не соответствует своему статусу, но мы сделаем все, чтоб исправить это.
Читай также: Дуэлунд: Мне нужно приступить к выполнению той роли, которую для меня предназначали
Вот только подобное не может случиться за одну ночь - проснулся утром, а вокруг все в порядке. Это долгий процесс. Мы должны исцелиться, что ли. Все вместе. Все игроки, все тренеры, все фанаты.
Никто не сомневается, что Динамо - великий клуб, но обстоятельства сложились таким образом, что команда оказалась не на своем месте. Так бывает. Все образуется“, - приводит слова футболиста журнал Футбол.
Ранее сообщалось, что Динамо может пригласить на место Михайличенко турецкого тренера.
Полная версия правил