Дуэлунд: Динамо не соответствует своему статусу

Киевский клуб должен вернуть свои позиции.

Футболист Динамо Миккель Дуэлунд поделился мнением о нынешнем уровне киевского клуба.

“Динамо - ведущий клуб Украины с богатой историей и европейским именем. Мы стремимся вернуться в Лигу чемпионов. Сегодня Динамо не соответствует своему статусу, но мы сделаем все, чтоб исправить это.

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Вот только подобное не может случиться за одну ночь - проснулся утром, а вокруг все в порядке. Это долгий процесс. Мы должны исцелиться, что ли. Все вместе. Все игроки, все тренеры, все фанаты.

Никто не сомневается, что Динамо - великий клуб, но обстоятельства сложились таким образом, что команда оказалась не на своем месте. Так бывает. Все образуется“, - приводит слова футболиста журнал Футбол.

Ранее сообщалось, что Динамо может пригласить на место Михайличенко турецкого тренера.