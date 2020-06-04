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Дуэлунд: Динамо не соответствует своему статусу

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Киевский клуб должен вернуть свои позиции.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Футболист Динамо Миккель Дуэлунд поделился мнением о нынешнем уровне киевского клуба.

“Динамо - ведущий клуб Украины с богатой историей и европейским именем. Мы стремимся вернуться в Лигу чемпионов. Сегодня Динамо не соответствует своему статусу, но мы сделаем все, чтоб исправить это.

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Вот только подобное не может случиться за одну ночь - проснулся утром, а вокруг все в порядке. Это долгий процесс. Мы должны исцелиться, что ли. Все вместе. Все игроки, все тренеры, все фанаты.

Никто не сомневается, что Динамо - великий клуб, но обстоятельства сложились таким образом, что команда оказалась не на своем месте. Так бывает. Все образуется“, - приводит слова футболиста журнал Футбол.

Ранее сообщалось, что Динамо может пригласить на место Михайличенко турецкого тренера.

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Теги: Миккель Дуэлунд, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  04.06.2020, 09:25
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гость
Просто Сурков и Миху убрать и взять нормальных тренеров.
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