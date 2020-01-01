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Тайво рассказал о причинах ухода из Динамо

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Футболист скучал за своей семьей.
Тайе Тайво
Тайе Тайво
ФК Динамо Киев

Крайний защитник шведского АФК Юнайтед Тайе Тайво рассказал, почему решил покинуть Динамо в 2013 году.

“Мы встречались с президентом, и он спросил: “Тайе, почему ты хочешь уйти? Разве тебе не нравится в Киеве? Не нравится клуб?“. Мне очень нравилось, но мои дети, моя семья были в Милане.

Я думал, что перехожу в Киев на один год, и очень тяжело постоянно возить за собой детей, когда ты футболист. Поэтому мы решили, что они с женой останутся в Италии. Но Динамо было для меня прекрасным клубом.

Украина - прекрасная страна, и мне бы хотелось остаться в Динамо, но я должен был вернуться из-за семьи. Мне было очень сложно без них“, - цитирует футболиста Football.ua

Ранее Тайво рассказал о расизме в Украине.

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Теги: футбол, Динамо, Тайе Тайво
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