Тайво рассказал о причинах ухода из Динамо

Футболист скучал за своей семьей.

Крайний защитник шведского АФК Юнайтед Тайе Тайво рассказал, почему решил покинуть Динамо в 2013 году.

“Мы встречались с президентом, и он спросил: “Тайе, почему ты хочешь уйти? Разве тебе не нравится в Киеве? Не нравится клуб?“. Мне очень нравилось, но мои дети, моя семья были в Милане.

Я думал, что перехожу в Киев на один год, и очень тяжело постоянно возить за собой детей, когда ты футболист. Поэтому мы решили, что они с женой останутся в Италии. Но Динамо было для меня прекрасным клубом.

Украина - прекрасная страна, и мне бы хотелось остаться в Динамо, но я должен был вернуться из-за семьи. Мне было очень сложно без них“, - цитирует футболиста Football.ua

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