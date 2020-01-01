Бывший легионер Динамо: В Киеве я никогда не сталкивался с расизмом

Тайе Тайво нормально воспринимал шутки от партнеров по команде.

Бывший защитник киевского Динамо Тайе Тайво рассказал о расизме в Украине.

“Сталкивался ли я с расизмом в Украине? Нет-нет-нет. В Украине - нет. Футболисты всегда шутят, это другое.

Это может быть уместно от товарища по команде, но не от людей, которых ты не знаешь. К счастью, в Киеве я никогда не сталкивался с расизмом“, - цитирует футболиста Football.ua.

Напомним, Тайво выступал за Динамо с 2012 по 2013 год.