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Бывший легионер Динамо: В Киеве я никогда не сталкивался с расизмом

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Тайе Тайво нормально воспринимал шутки от партнеров по команде.
Тайе Тайво
Тайе Тайво
ФК Динамо Киев

Бывший защитник киевского Динамо Тайе Тайво рассказал о расизме в Украине.

“Сталкивался ли я с расизмом в Украине? Нет-нет-нет. В Украине - нет. Футболисты всегда шутят, это другое.

Это может быть уместно от товарища по команде, но не от людей, которых ты не знаешь. К счастью, в Киеве я никогда не сталкивался с расизмом“, - цитирует футболиста Football.ua.

Напомним, Тайво выступал за Динамо с 2012 по 2013 год.

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Теги: футбол, Динамо, Тайе Тайво
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