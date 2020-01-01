Тренер Карпат: Никто не ожидал такого количества заболевших коронавирусом в команде

Роман Санжар отметил, что ни у кого из игроков не было симптомов заболевания.

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар прокомментировал ситуацию вокруг вспышки коронавируса внутри команды.

“Такое событие в клубе произошло - заболело много ребят, сотрудников клуба. Как тут можно себя чувствовать? Конечно, это неприятная новость, настроение не очень хорошее. Все шокированы этими данными, ведь никто не ожидал, что может быть такое количество.

Симптомов ни у кого не было вообще. Когда мы тренировались, у всех меряли температуру. Ни у кого никаких симптомов не было.

Руководство клуба максимально поддерживает игроков и команду. Сделаем все, чтобы как можно быстрее выйти из этой ситуации и продолжить чемпионат.

Пока команда не тренируется вообще, она на изоляции. Никакого тренировочного процесса нет, даже индивидуального. У кого-то есть возможность тренироваться, а у кого-то - нет. Поэтому пока мы не начинали даже индивидуальный тренировочный процесс“, - цитирует специалиста телеканал Футбол.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах диагностировали 25 случаев заражения COVID-19.