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Марлос: Динамо было трудно противостоять нашим комбинациям

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Футболист рассказал, почему его команде удалось одержать победу над киевлянами.
Марлос
Марлос
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Марлос прокомментировал победу над Динамо (3:1) в 24 туре чемпионата Украины.

“Да, Динамо начинало игру с очень агрессивным настроем, и нам потребовалось некоторое время, чтобы мысленно войти в соревновательный ритм. Но сразу после пропущенного гола мы вернули свой стиль, и затем уже Динамо было трудно противостоять нашим комбинациям.

Мы были сильнее, потому что у нас другой стиль: есть комбинационные атаки, коллективная игра. Мы работаем вместе, и только в решающий момент проявляем индивидуальные качества. Это наша философия. И те, кто мыслит иначе и индивидуально, вряд ли будут играть в этой команде“, - цитирует футболиста пресс-служба “горняков“.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Динамо.

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Теги: футбол, Марлос, Шахтер, Динамо, чемпионат Украины
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Источник: shakhtar.com

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