Спортдиректор ПФЛ: Минай хочет простым путем повыситься в классе

Евгений Мороз заявил, что команда выступает за досрочное завершение ПФЛ, но хочет играть в Кубке страны.

Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз прокомментировал ситуацию вокруг Миная, который выступает за завершение сезона первой лиги, но хочет играть в Кубке Украины.

“Я не понимаю Минай и Волынь, которые захотели простым путем повыситься в классе. Когда мне представители Миная говорят, что хотят играть в Кубке Украины, а в чемпионате не будут продолжать играть - что это за позиция?

Или когда Волынь начала передергивать относительно медицинского протокола. Не понимали, какой будет частота тестирования футболистов, что будет с заболевшими. У УПЛ тоже были эти вопросы, но они приняли, начали готовиться, решили продолжать чемпионат.

Они понимали, что эти вопросы нужно решать. А ведь на тот момент в УПЛ тоже не был утвержден, как и у нас, медицинский протокол соревновательной части. Волынь удержалась при голосовании, а Минай выступил за то, чтобы чемпионат не продолжать.

Большинство, которое было перед первым советом лиг, стало меньшинством“, - отметил Мороз в программе Футбольные диалоги.

Ранее сообщалось, что Первая лига не будет доиграна по регламенту в полном виде.