Запрет на еду в раздевалке и никаких рукопожатий: Протокол проведения матчей в Украине

Стали известны пункты протокола организации матчей в Украине.

Как в Украине нужно проводить матчи? ФК Шахтер Донецк

Глава Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов рассказал о протоколе проведения тренировок и официальных матчей в Украине.

Как сообщает официальный сайт ПФЛ, комитет получил документы от Министерства здравоохранения 27 мая, в которых прописаны все рекомендации по организации противоэпидемических мер во время проведения футбольных матчей.

Главным пунктом является ПЦР-тестирование футболистов и администрации клуба. Более того, проводить такое тестирование необходимо делать каждые 14 дней. Попов подчеркивает, что тестирование - это не рекомендация, а требование, без него клуб отстранят от участие в соревнованиях.

Основные требования протокола для проведения матчей:

Тестирование. Клубы обязаны проводить тестирование на COVID-19 в первый день сборов и направить его результаты в Медико-спортивный комитет УАФ. Также клубы обязаны проводить ПЦР-тестирование раз в две недели.

Большая раздевалка. Необходимо, чтобы на одного футболиста было 10 квадратных метров раздевалки. Многие клубы не могут этого обеспечить, поэтому есть другой выход - обе раздевалки отдают команде гостей, а хозяева переодеваются на стадионе, где для этого будут оборудованы специальные места.

Раздевался Шахтера перед матчем с Динамо на НСК Олимпийский ФК Шахтер Донецк

Питание и проживание. Перекус в раздевалке запрещен - нельзя пить воду, чай, есть фрукты и другое, как это было ранее. Также во время выездного матча не должно быть централизованного питания. Для каждого игрока должны быть персональные бутылки для воды, еда должна готовиться индивидуально для каждого.

Стадион и матч. Одновременно на территории стадиона могут находиться не более 200 человек. Во время нахождения на самой арене участники матча должны использовать защитные маски, но это не касается игроков на поле, главных тренеров, бригады арбитра и видеоассистентов.

Прибытие команд на стадион, выход команд на поле, пресс-конференции команд должны быть разведены по времени. На поле футболисты выходят без детей, рукопожатий и общего построения команд.

Хозяева стадиона обязаны проветривать помещения, а также каждые полчаса обрабатывать антисептиком дверные ручки, кнопки лифтов и другое.

Тренер может не носить маску во время матча, остальным на стадионе ее нужно носить ФК Шахтер Донецк

Временный протокол для СМИ. Запрещено пускать журналистов на матчи, исключение - официальные трансляторы поединков. Пресс-конференции проходят в закрытом режиме, а пресс-секретарь клуба занимается организацией онлайн-конференцией.

Аккредитованный фотокорреспондент обязан в течение 30 минут после финального свистка опубликовать в свободном доступе как минимум 30 фото с матча.

Ранее сообщалось, что УПЛ огласила расписание матчей 26-го и 27-го туров.