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Динамо может пригласить на место Михайличенко турецкого тренера

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Эрол Булут в прошлом выступал за донецкий Металлург.
Эрол Булут
Эрол Булут
fotospor.com

Молодой турецкий тренер Эрол Булут в ближайшее время может встать у руля киевского Динамо.

Как сообщает Fotospor, в Турции многие предполагают, что со следующего сезона перспективный 45-летний специалист будет работать в Фенербахче, однако теперь интерес к нему проявляет “один из почитаемых клубов Европы“.

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Источник отмечает, что если стамбульский клуб не поспешит договориться с Булутом, то он может переехать в Украину. Примечательно, что в бытность футболиста Эрол уже был в Украине - он два года выступал за донецкий Металлург.

Также утверждается, что кандидатуру турецкого наставника президенту киевского Динамо предложил сотрудник команды Владимир Бессонов. Сам Булут подтверждает, что у него есть предложения как в Турции, так и за границей.

Стоит сказать, что Булут начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2017 году, возглавив Йени Малатьаспор. За два года работы он вывел команду в еврокубки. В нынешнем сезоне работает с Аланьяспором, с которым вышел в полуфинал Кубка Турции.

Ранее экс-тренер Динамо Сергей Ребров высказался о возможном возвращении в киевский клуб.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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