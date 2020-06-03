Шевченко поддержал акцию против расизма
Украинец опубликовал пост в соцсетях в поддержку афроамериканцев.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко присоединился к акции в поддержку афроамериканцев.
Украинец на своей страничке в Twitter опубликовал черное изображение, с подписью: "Black Lives Matter".
Black Lives Matter 🖤 #BlackOutTuesday pic.twitter.com/zHIe7yN4uw— Andriy Shevchenko (@jksheva7) June 2, 2020
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Отметим, что это всемирная акция, призывающая выступить против расизма. Эта акция появилась после того, как в США 25 мая в результате действий полицейского умер афроамериканец Джордж Флойд. По этой причине в Америке сейчас проходят массовые протесты.
Ранее игрок Шахтера Тайсон заявил, что жизнь черных имеет значение.
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