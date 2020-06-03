Шевченко поддержал акцию против расизма

Украинец опубликовал пост в соцсетях в поддержку афроамериканцев.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко присоединился к акции в поддержку афроамериканцев.

Украинец на своей страничке в Twitter опубликовал черное изображение, с подписью: "Black Lives Matter".

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Отметим, что это всемирная акция, призывающая выступить против расизма. Эта акция появилась после того, как в США 25 мая в результате действий полицейского умер афроамериканец Джордж Флойд. По этой причине в Америке сейчас проходят массовые протесты.

Ранее игрок Шахтера Тайсон заявил, что жизнь черных имеет значение.