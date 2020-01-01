Попов - об эпизоде со Степаненко: Нарушений правил с моей стороны не было

Футболист отметил, что поражение в первом матче после возобновления чемпионата огорчило команду.

Защитник киевского Динамо Денис Попов поделился мыслями об эпизоде в матче 24-го тура УПЛ против Шахтера, в котором он получил желтую карточку за отмашку в сторону Тараса Степаненко.

“Приятно, что после двух месяцев возобновился чемпионат. Но, увы, в игре с Шахтером у Динамо негативный результат. Это самое плохое впечатление рестарта чемпионата. Больше добавить нечего, ведь все видели игру. Нам хотелось порадовать и болельщиков, и президента клуба, который был на трибуне. Не получилось.

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Момент со Степаненко? На мой взгляд, курьезный момент. Нарушений правил с моей стороны не было. Касание было, но, конечно, не таким, как все получилось в итоге со стороны Тараса. Не буду ничего говорить и комментировать на этот счет. У нас есть специалисты, эксперты, которые все придумают.

Матч с Шахтером уже позади. Надеюсь, мы будем прибавлять в следующих играх. Конкуренция за второе место обострилась. Но у нас есть цель - второе место любой ценой“, - приводит слова Попова meta-ratings.com.ua.

Напомним, Динамо уступило Шахтеру со счетом 1:3. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.