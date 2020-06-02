Представитель медкомитета УАФ: Заболевшие футболисты вернутся не скоро

Максим Бецко отметил, что не стоит искать виноватого во вспышке коронавируса в Карпатах.

Секретарь спортивно-медицинского комитета УАФ Максим Бецко высказался по поводу ситуации в Карпатах, где произошла вспышка коронавируса.

“Человек, который заразился, способен заразить большое количество людей вокруг себя. Такая особенность этого вируса. Не удалось избежать распространения внутри команды теми мерами, которые применялись. Но нельзя говорить, что кто-то в Карпатах был в этом виноват“, - сказал Бецко в комментарии Футбол NEWS.

Также он отметил, что заболевшие футболисты вряд ли смогут вернуться через две недели.

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“К соревнованиям допустить можно только тех спортсменов, которые по нормативным документам МОЗ считаются здоровыми, полностью вышли из заболевания и даже прошли реабилитацию. Так что те спортсмены, которые заболели, вернутся к игре еще не скоро. Это не будет две недели“, - добавил Бецко.

Отметим, что матчи Карпат против Ворсклы и Днепр-1 в рамках чемпионата Украины не состоятся. Следующий поединок львовского клуба должен пройти 20 июня в рамках 27-го тура УПЛ.

Напомним, Карпаты отправились на двухнедельный карантин после того, как в клубе обнаружили 25 заболевших COVID-19.